Meizu Note 9 : voici les premières photos du smartphone au capteur de 48 mégapixels

Meizu, le pari d'un module photo prometteur

Un prix encore inconnu

Len'a pas encore été introduit sur le marché que son design et ses probables caractéristiques sont déjà disponibles sur la Toile. La semaine dernière déjà, une certification TENAA, l'organisme de régulation des télécoms en Chine, levait le voile sur une partie de sa fiche technique , composée, entre autres, d'un processeur Snapdragon 675 et d'un écran de 6,2 pouces d'une définition de 1080 x 2244 pixels.A cette configuration devraient s'ajouter 6 Go de RAM, 64 Go de stockage interne, une batterie de 3900 mAh, Android 9.0 Pie en guise de système d'exploitation, mais surtout, un double capteur arrière de 48 + 5 mégapixels. Sans oublier un appareil photo avant de 20 mégapixels, le tout pour un poids de 169 grammes. Sur le papier, le milieu de gamme de la marque chinoise se veut séduisant, de part son module photo prometteur.Et voilà maintenant que les premiers rendus visuels de cet appareil mobile se dévoilent là encore sur le site de la TENAA. L'occasion d'apercevoir le dos, la façade avant et les parties latérales du smartphone. Les deux capteurs arrière se placent ainsi à la verticale, surplombant le flash. Au centre, s'invite un lecteur d'empreintes digitales. Le terminal affiche en tout cas des bords arrondis.Sa grille tarifaire et la date de commercialisation restent encore un mystère. Mais son passage à la TENAA laisse présager une présentation officielle organisée au cours des prochains mois, voire des prochaines semaines.