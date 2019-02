Le Pocophone F1 est aussi doué en photo que l'iPhone 8 d'après DxOMark

Le Pocophone F1 chez DxOMark

DxOMark, qui se charge de tester les modules photo de nos smartphones ( y compris les caméras frontales désormais ), a récemment testé le Pocophone F1 de Xiaomi. Ce dernier a récolté la note de 91, soit une note quasi similaire à celle obtenue par l'iPhone 8.Lancé à la rentrée 2018, leest un smartphone plutôt abordable (349 euros à sa sortie), mis au point par Xiaomi et doté d'un écran 6,1", d'un processeur Snapdragon 845 et de 6 Go de RAM. Un terminal particulièrement bien reçu par la presse comme par le grand public , avecCôté photo, le Pocophone F1 est équipé d'. Pas de quoi rivaliser avec les maîtres en la matière, mais de quoi tenir tête malgré tout à l'iPhone 8 d'Apple, qui affiche des scores similaires au smartphone chinois (mais aussi un tarif deux fois supérieur).Pour DxOMark, le Pocophone F1 mérite une note moyenne de 92 pour la section photo, contre 93 pour le smartphone Apple. En vidéo, tous deux affichent exactement le même score, à savoir 90.qui ont permis à Xiaomi de corriger le tir au niveau de cette même section photo. Une récente mise à jour 10.2.2 a encore amélioré le Mode Nuit, et apporté diverses options concernant les effets de ralenti.Pour ceux qui souhaitent découvrir le test complet du Pocophone F1 sur DxOMark, cela se passe à cette adresse (en anglais)