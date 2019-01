DxO va désormais tester et noter les caméras frontales des smartphones

DxOMark aussi sur le capteur frontal

Depuis quelques années maintenant, les experts de chezprennent un malin plaisir à tester les performances photos de nos smartphones, tout en prenant le soin d'établir un classement suivant différents critères. À l'heure actuelle, le champion de la catégorie est le Huawei Mate 20 Pro, à égalité toutefois avec le P20 Pro. Sur la troisième marche du podium, on retrouve l'iPhone Xs Max.Toutefois, en plus de se pencher sur les performances du capteur principal des smartphones,. Utilisés pour les selfies, les visioconférences ou les "", ces derniers vont donc eux aussi être mis à l'épreuve, avec là encore un système de notation.DxO Mark a d'ailleurs déjà mis à jour les fiches d'une douzaine de smartphones, et c'est le Google Pixel 3 qui est actuellement en tête, avec un score de 93, juste devant le Galaxy Note 9 de Samsung. L'occasion de noter que