Le Pocophone F1 est aussi peu cher qu’il est résistant

Un accès facilité aux composants

Un système de refroidissement aussi performant que chez Samsung

Annoncé en grande pompe par Xiaomi à la fin du mois d'août , lecommence à être décortiqué de toutes part.Aujourd'hui, il passe par la case du test de durabilité de la chaîne YouTube JerryRigEverything . Les résultats sont encore plus encourageants que ce à quoi on pourrait s'attendre avec un téléphone à ce tarif.Si l'on attend encore le rapport iFixit pour jauger de la facilité à réparer seul son Poco F1, on peut d'ores et déjà dire qu'ouvrir le téléphone est on ne peut plus simple.Utilisant du plastique pour l'intégralité de sa coque, le Pocophone F1 échappe à un design unibody. Rappelons qu'il ne dispose d'aucune certification IP le protégeant contre l'eau ou la poussière. De fait, il est très facile de glisser une lame sur le côté afin d'ouvrir sa partie arrière et ainsi accéder aux composants.Du reste, si une couche de peinture essaie de donner au téléphone un aspect métallisé, elle s'écaille assez facilement, etqui pourraient venir le griffer.La dalle, les objectifs et le capteur d'empreinte situé à l'arrière sont en revanche parfaitementLors de ses fouilles, JerryRigEverything s'est rendu compte que le système de refroidissement liquide du Pocophone F1 était quasiment. En clair, un tube de cuivre intégrant une petite quantité d'eau se charge de dissiper la chaleur du processeur. Ce tube est certes moins épais que sur le Note 9, mais il est aussi long que sur le flagship de Samsung.En d'autres termes : Xiaomi ne s'est certainement pas contenter de réduire les coûts sans penser à la durabilité de son téléphone. Le Pocophone F1 semble ainsi bien parti pour chiper le titre de « flagship killer » à OnePlus.