Après Oppo, Xiaomi dévoile une amélioration de sa capture d'empreinte sous l'écran

Le « Touch Screen » va progresser en 2019

Confirmation au MWC 20191 !

Depuis quelques mois, on peut profiter de certains smartphones ( le OnePlus 6T par exemple ) dotés d'un capteur d'empreintes digitales situé sous l'écran. En 2019, cette technologie devrait être sensiblement améliorée, notamment chez Xiaomi, avecEn effet, pour reprendre l'exemple du, pour déverrouiller l'écran via son empreinte digitale, il suffit de placer son doigt sur la petite zone prévue à cet effet. En 2019, chez Xiaomi, on souhaite améliorer le système, en proposant notamment. Une zone nettement plus large donc que celle proposée à l'heure actuelle sur nos smartphones.Ce nouveau système de capteur biométrique serait également, permettant notamment deselon le PDG de Xiaomi, qui s'en fendu d'un post sur le réseau social chinois Weibo.Rappelons que le groupe Oppo a lui aussi annoncé l'arrivée prochaine sur ses smartphones d'un nouveau type de capteur biométrique intégré à l'écran, avec une zone de détection 15 fois plus large que la zone actuelle.Reste à savoir maintenant quand seront disponibles les premiers smartphones équipés de cette nouvelle technologie. Réponse (probable) durant le prochain Mobile World Congress de Barcelone, dans un petit mois.