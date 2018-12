Google Assistant va désormais vous prévenir des éventuels retards aériens

Google aussi sur les retards aériens

Source : Techspot

Il y a quelques semaines,proposait une nouvelle version de son module, agrémentée évidemment de nombreuses fonctionnalités. Aujourd'hui, le géant américain souhaite aller encore plus loin, puisque le système va se charger de prévenir l'utilisateur, s'il pense que ce dernier a des chances d'être retardé.Google annonce ainsi être en mesure de confirmer, avant la compagnie aérienne. «», explique le groupe américain.Google précise qu'en plus de la possibilité de demander à Assistant si un vol est en retard, le programme va se chargervia une notification, s'il prédit un délai, en agrémentant ce dernier d'une courte explication si cela est possible. Pratique !