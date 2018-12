Honor : une nouvelle boutique à Lyon, ce 19 décembre

Un Honor Shop aussi à Lyon !

Déterminé à affirmer sa présence à l'internationale,annonce l'ouverture d'un tout nouvel espace dédié en France. Après Paris, c'est donc au tour de Lyon d'accueillir un espace, situé dans le centre commercial de la Part-Dieu. Ce dernier permettra aux fans d'Honor et à tous les curieux d'approcher de très près les nouveautés de la marque, et notamment le Honor 10 ou encore le Honor 8X Honor France promet «», avec bien sûr la possibilité de (re)découvrir les produits phares de la filiale de Huawei, mais aussi des produits exclusifs. Honor profite de l'occasion pour rappeler que la marque a contribué, à elle seule, àau deuxième trimestre de cette année.Concernant le futur de Honor, le groupe présentera le mois prochain à Paris son tout nouveau smartphone, le Honor View 20 , équipé notamment d'unavec capteur frontal intégré et d'un module photo de 48 mégapixels.