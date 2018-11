Honor 10 Lite : un smartphone attirant, performant... et abordable !

Le Honor 10 Lite est officiel !

Lancé un peu avant l'été, le Honor 10 reste aujourd'hui encore l'un des smartphones Honor les plus appréciés , de par ses performances, son look et son côté relativement compact. En Chine, la filiale de Huawei vient tout juste de lever le voile sur la déclinaison Lite de ce même Honor 10. Un smartphone restylé, à la fiche technique plutôt intéressante, mais qui est également (et surtout) proposé à un tarif inférieur à 200 euros.A ce prix, on pourra donc mettre la main sur un Honor 10 Lite doté d'une large dalle LCD de 6,2", capable d'afficher une image en 2340 x 1080 pixels. Un écran doté en son sommet d'une toute petite encoche, et sans le moindre bouton/logo à signaler sur la partie inférieure. Le capteur d'empreintes, en façade sur le Honor 10, a été basculé à l'arrière sur cette version Lite.Sous le capot, on retrouve le processeur maison Kirin 710, couplé à 4 ou 6 Go de RAM selon les versions. De même, la mémoire interne oscille entre 64 et 128 Go, avec la possibilité toujours bienvenue d'étendre cette dernière via carte microSD. A l'arrière, un double capteur photo composé d'un module principal de 13 mégapixels, secondé par un module de 2 mégapixels. En façade, Honor a doté son Honor 10 Lite d'une caméra de 24 mégapixels, en f/2.0. Le tout est évidemment animé par EMUI 9, basé sous Android.Côté connectivité, le Honor 10 Lite propose les indispensables modules WiFi et Bluetooth, le module GPS, mais pas de trace (a priori) d'une puce NFC. Il est animé par une batterie de 3400 mAh, compatible avec la recharge rapide. Côté coloris, outre les modèles blanc et noir, il sera possible de mettre la main sur une déclinaison rouge, et un modèle bleu.A l'heure actuelle, ce nouvel Honor 10 Lite est disponible uniquement en Chine, à compter de 175 euros pour la version 4 Go RAM / 64 Go. Il faut débourser 240 euros pour mettre la main sur la version intégrant 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. Reste à savoir maintenant si ce smartphone sera également proposé en Europe dans les prochaines semaines.