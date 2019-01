Crosscall Trekker-X4 : le smartphone baroudeur avec action-cam intégrée

Un nouveau Trekker-X4 chez Crosscall

Pour le groupe français Crosscall, le nouveauest "". Le constructeur promet que ce dernier est également le plus résistant de la gamme, le plus étanche et le plus adapté au monde de l'outdoor. Rappelons que Clubic avait testé il y a quelques mois le modèle Action-X3 Ainsi, Crosscall a décidé d'intégrer l'ADN d'une action-cam au coeur même de son nouveau Trekker-X4. Cela se traduit par la présence d'une caméra Sony EMX386 de 12 mégapixels à très grand angle (170°) et d'une seconde caméra de 12 mégapixels de 88°. Via l'application X-Story intégrée, on peut également opter pour les angles de 140 et 110° si on le souhaite, le tout stabilisé, et sans la moindre déformation de l'image. Enfin, la résolution peut grimper jusqu'à l'indispensable 4K en 30 fps, avec la possibilité de profiter de 120 fps en mode 1080p.Le constructeur a également implémenté une fonction "", pour avoir en permanence une minute d'avance sur la capture vidéo. On y retrouve aussi la fonction Hyperstab, qui permet aux vidéos de garder leur horizontalité grâce à l'analyse des données du gyroscope, qui compense les mouvements et vibrations du téléphone.Pour le reste, le Crosscall Trekker-X4 est un smartphone sous Android 8.1, doté d'un écran IPS de 5,5" en qualité Full HD. Sous le capot, on retrouve un processeur SnapDragon 660 couplé à 4 Go de RAM, sans oublier 64 Go de mémoire interne, évidemment extensible (jusqu'à 512 Go) via carte microSD. On y retrouve aussi un GPS, sans oublier une étanchéité totale à la poussière, une certification IP68, une résistance aux chutes, ainsi que des températures d'utilisation qui vont de -25 à 50°.Le nouveau Crosscall Trekker-X4 sera disponible le 25 octobre. Côté tarifs, le dernier-né du constructeur français sera affiché a prix de 699 euros.