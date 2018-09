Le Razer Phone 2 prévu pour octobre ressemble fort... au Razer Phone

On prend (presque) les mêmes et on recommence

Suite au succès connu par le Razer Phone premier du nom, son successeur, logiquement deuxième de la lignée, pourrait arriver dès le 10 octobre prochain selon Android Headlines Ayant réussi à se procurer une photo du prochain modèle de la marque, le site internet relève ainsi un détail des plus frappants : l'étonnante ressemblance entre les deux modèles comme en témoigne la photo ci-dessus.La seule différence notable semblant être l'espace entre les deux capteurs photo qui paraît avoir été modifié.Concernant les specs du futur téléphone, on ne sait toujours que peu de choses à l'heure actuelle.Bien que ledit téléphone ait d'ores et déjà été "repéré" par deux fois, et serait équipé (comme son prédécesseur) de 8 Go de RAM, il serait cette fois accompagné du Qualcomm Snapdragon 845, qui pour le coup marque une belle évolution par rapport à l'ancien modèle de la marque, mais un net retard sur ses principaux concurrents qui ont déjà équipé leurs téléphones de ce SoC depuis maintenant plusieurs mois.Enfin, à propos du stockage, il se murmurerait en coulisses qu'il serait de 512 Go, l'ensemble tournant sous Android 8.1.Finalement, bien qu'on en sache très peu sur le prochain modèle de Razor, il y a fort à parier qu'une fois encore le fabricant ait choisi de réaliser un smartphone bien loin des standards destinés au grand public, et plutôt orienté à destination des joueurs à la recherche d'un appareil performant dont l'écran QHD au taux de rafraîchissement de 120 Hz et les haut-parleurs particulièrement efficaces, avaient convaincu lors de la sortie du premier modèle de la marque.