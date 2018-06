Xiaomi Mi 8 : une commercialisation en France pour le mois d'août

Xiaomi encore prudent en Europe

Modifié le 25/06/2018 à 14h01

Le constructeur chinois Xiaomi a frappé fort avec son nouveau smartphone Mi 8 . Venant succéder au Mi 6, le dernier-né propose en effet une fiche technique solide avec en particulier un écran Super AMOLED de 6.21" à encoche ou encore un SoC Snapdragon 845, le plus puissant du moment.De quoi donner des sueurs froides au Oneplus 5 équipé presque de la même façon, mais vendu 100€ plus cher. Car à en croire les rumeurs, lene coûtera pas des sommes folles malgré son équipement à la pointe du progrès. Le prix du flagship chinois ne s'élèverait ainsi qu'à 365€ dans sa version 6 Go/64 Go, et pas plus de 400€ pour le modèle à 128 Go.Si le succès du constructeur asiatique n'est plus à démontrer en Chine avec un stock complet de Mi 8 écoulé en moins d'une minute lors du lancement chinois, il doit encore s'imposer en France. L'ouverture récente de boutiques physiques en Espagne et dans l'Hexagone n'est qu'un premier pas.Le Xiaomi Mi 8, qui serait lancé en août dans notre pays, pourrait bien être l'impulsion dont a besoin de constructeur pour se faire connaitre auprès du grand public. Il semble cependant que Xiaomi souhaite y aller progressivement. Ainsi, seules les versions 6 Go du Mi 8 seront disponibles. Les modèles avec 8 Go de RAM ne seront commercialisés que si les autres moutures rencontrent du succès.Il faudra donc attendre le mois d'août pour mettre la main sur le précieux. D'ici là, il reste possible de se procurer le smartphone en import via des sites comme Gearbest