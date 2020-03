Des chercheurs suédois suggèrent un nouveau matériau nanostructuré pour la médecine

© Pixabay

Des applications et avantages multiples

© Anna Lena Lundqvist/Chalmers

Ce nouveau matériau est prometteur car il pourrait permettre d'éviter diverses complications pour les patients.Aujourd'hui, la médecine est à la recherche de matériaux capables de s'intégrer sans risque dans le corps humain. Des produits comme la toxine botulique - que l'on connaît mieux sous le nom de «» - peuvent avoir des effets indésirables, voire dangereux, avant tout lorsque leur injection n'est pas maîtrisée Les chercheurs de l'université de Chalmers ont travaillé sur un nouveau matériau dont l'intégration diminuerait le risque de complication. En soi, la composition de ce matériau n'est pas nouvelle puisque, comme le souligne Phys.org, il n'utilise que «». C'est davantage sa structure qui est intéressante. Les chercheurs l'ont doté d'une nanostructure dont les résultats ont étonné les scientifiques eux-mêmes. Anand K. Rajasekharan, l'un des auteurs de l'étude publiée dans la revue ACS Nano , a déclaré : «». Une combinaison de propriétés qui promet de nouvelles applications médicales.Anand K. Rajasekharan explique qu'il ne fonctionnerait pas comme matériau de remplacement osseux. Ce matériau nanostructuré aura cependant d'autres utilités. Martin Andersson, l'auteur principal de l'étude, a déclaré : «».Parce que le matériau est nanostructuré, sa surface peut être traitée de manière à ce qu'elle devienne antibactérienne, de manière non-toxique, ce qui pourrait réduire considérablement le besoin en antibiotiques de la personne. En outre, le matériau peut être injecté sous forme liquide, construisant ensuite ses propres structures élastiques dans le corps. Il se prêterait ainsi très bien aux opérations de chirurgie dites à effraction minimale, ce qui limiterait les besoins de reconstructions de certaines parties du corps. Il pourrait même soumis à des impressions 3D pour des applications spécifiques.Martin Andersson ajoute ainsi : «». Phys.org ajoute que le matériau pourrait enfin autoriser des traitements plus localisés, évitant aux patients la prise de médicaments dont les effets toucheraient le corps entier. Et parce qu'il est non toxique, il pourrait également servir en chirurgie plastique, notamment en remplacement du botox.Avant la parution de l'étude, le matériau a été breveté. Il appartient désormais à une société nouvellement fondée, Amferia, où Anand K. Rajasekharan dit travailler «» à la diffusion de ce nouveau matériau dans l'industrie.