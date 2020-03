Demain, des vêtements qui permettent de suivre votre état de santé ?

© Vanina Denizot

Polymérisation RAFT

« Candidats prometteurs »

Si l'initiative était adaptée à des vêtements, ceux-ci permettraient de détecter plus tôt des maladies ou des blessures.La recherche est décrite dans la revue ACS Applied Nano Materials . Les chercheurs y indiquent que la communauté scientifique travaille depuis longtemps déjà sur une catégorie de matériaux appelés DCPN (pour). Le nouveau projet s'appuie lui-même sur des travaux ayant débuté il y a près de 10 ans. Aujourd'hui, l'équipe précise que si ces matériaux sont «», ceux-ci ont aussi pour caractéristique d'avoir de faibles propriétés électroconductrices.L'équipe a donc mis au point «». En d'autres termes, ils ont travaillé à créer un matériau qui soit suffisamment réactif pour détecter des changements corporels. Pour le produire, les scientifiques ont eu recours à une technique appelée «» (polymérisation RAFT), celle-ci permettant au polymère d'être couplé au nanotube de carbone. Ainsi réalisés, les éléments obtenus ont montré des propriétés électroconductrices amplifiées.Si le tissu produit utilise désormais des nanotubes de carbone capables de réagir à de légers changements de température, il garde également une structure flexible, ce qui en fait, rapporte Phys.org, «» pour la réalisation de capteurs de température corporels portables.Seamus Curran, professeur de physique à l'université de Houston et co-auteur de la publication a déclaré : «». Les vêtements qui pourraient être conçus à partir de cette initiative permettraient, par exemple, de détecter plus tôt une déshydratation chez un sportif ou l'apparition d'escarres dans une maison de repos. Les chercheurs ajoutent que le matériau pourrait être réalisé à un coût relativement abordable, les besoins en matières premières nécessaires à la conception d'un tel tissu étant assez modestes.Le résumé de la publication parue dansconclut elle aussi en affirmant que ces éléments «» sont des «».