Des chercheurs européens font communiquer neurones biologiques et artificiels à travers Internet

Émuler de vraies synapses

Un intérêt médical

Source : Digital Trends

Pour l'équipe, le projet vise d'abord à concevoir des neuroprothèses pour les personnes souffrant de maladies cérébrales.Stefano Vassanelli, professeur en sciences biomédicales à l'université de Padoue a déclaré : «». Il explique que «(un composant électronique passif, ndlr)».Ici, les neurones biologiques étaient des neurones de rat. Cultivées en laboratoire, elles ont ensuite été utilisées pour transmettre des signaux à d'autres neurones, mais artificiels cette fois et situés à Zürich.La communication a également été réalisée en sens inverse. Les scientifiques seraient ainsi en mesure de réaliser une sorte de réseau neuronal « hybride » où neurones biologiques et artificiels peuvent échanger des signaux dans les deux sens. A priori, on imaginerait donc des applications portées sur les réseaux de communication.Mais pour Stefano Vassanelli, le projet apporte d'abord son lot de promesses dans le domaine médical. Il a déclaré : «».Les résultats du projet ont été publiés dans le magazine Nature . Digital Trends rapporte que l'équipe travaille actuellement au sein du programme SYNCH financé par l'Union européenne. Celui-ci doit faire une démonstration de cette technologie sur un animal vivant et donner à voir un prototype de neuroprothèse.