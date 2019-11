Les dentistes pourront bientôt imprimer en 3D couronnes, prothèses dentaires et dentiers

Un nouveau département dentaire pour Formlabs

Couronnes, bridges, protège-dents...

Source : Techradar

Formlabs, créée par des anciens étudiants du MIT, vient en effet de mettre au point une nouvelle imprimante 3D spécialement destinée aux dentistes.Nommée la Form 3B - l'imprimante est calquée sur le modèle de la Form 3, révélée par l'entreprise plus tôt dans l'année - elle pourrait permettre de produire des prothèses dentaires ou couronnes plus rapidement et à moindre coût.L'entreprise a même ouvert un département spécifique, « Formlabs Dental », pour mettre au point une résine dentaire spécifique à l'utilisation de cette imprimante 3D.La Form 3B utilise la stéréolithographie (ou SLA), une technique d'impression 3D avancée où la résine liquide est solidifiée sous l'action d'un laser ultraviolet.La Form 3B est pour le moment capable de produire des couronnes, des bridges dentaires, des protège-dents, des attelles dentaires, des dentiers et d'autres produits.L'imprimante 3D devrait être mise sur le marché prochainement. Son prix ? Environ 1 000 dollars de plus que la Form 3, qui coûte déjà 4 999 dollars, selon TechCrunch