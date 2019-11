Un Guinness World Record pour le plus petit capteur photo du monde

OmniVision

Des caractéristiques record

Lire aussi :

Une modélisation informatique arrive à déterminer de potentiels futurs foyers d'Ebola



OmniVision

Un capteur qui ouvre de nouvelles possibilités

De son joli nom OV6948, sa principale utilisation concernera les examens médicaux. Grâce à ses dimensions extrêmes, il serait particulièrement pratique pour explorer et évaluer l'intérieur du corps d'un patient, sur demande d'un chirurgien.Avec une conception en forme de tranche, et des dimensions de seulement 0,65 mm x 0,65 mm² (pour une épaisseur de 1 158 mm), ce capteur photo n'est guère plus grand qu'un grain de sable. Il pourra être utilisé avec des cathéters ou des endoscopes, pour un meilleur confort du patient. Une solution intéressante contre les procédures parfois jugées invasives et incommodantes.Techniquement, ce capteur photo permet un rendu dans une résolution de 200 × 200 pixels (similaire à certaines webcams des années 2000), avec 30 images par seconde. Le tout pour un champ de vision de 120°, et une plage de mise au point de 30 à 30 mm. La transmission des images s'appuie sur une fonction analogique avec une portée de 4 mètres maximum.Autre fait intéressant : sa résistance aux températures extrêmes. Contrairement aux sondes plus traditionnelles, ce capteur photo est fonctionnel entre des températures allant de -20 °C à 70 °C.Taillé pour l'exploration d'un corps humain, ce capteur se doit de répondre à plusieurs contraintes. Il est par exemple capable d'ajouter de la lumière (1 000 mV/lux-sec) dans un milieu où il n'y en a pas, ou encore d'afficher des couleurs proches de la réalité, tout en réduisant le bruit de l'image.Ne consommant quasiment pas d'énergie électrique (seulement 25 mW de puissance), ce bijou technologique ne dégage, en conséquence, presque pas de chaleur. Cela permet de plus longues périodes de manipulation à l'intérieur de patients.Principalement destiné à des utilisations préchirurgicales, l'usage de ce capteur pourrait très vite s'élargir : examen O.R.L., urologique, vétérinaire, dentaire... De nombreuses professions pourraient en tirer des avantages précieux.