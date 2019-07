Le record du monde de champ magnétique a été battu par un aimant IRM

Un colosse aux caractéristiques impressionnantes

Une précision inédite dans l'imagerie médicale

Source : CEA

Lors des prochains mois, un chantier prendra place autour de cetafin d'installer tous les équipements nécessaires à la création d'un scannerd'une précision sans pareil. Cette machine permettra notamment de produire des clichés du cerveau «».De nombreux défis ont dû être relevés pour la mise au point de cette machine. Tout d'abord, cet aimant composé d'un alliage niobium-titane ne pèse! En outre, il mesure 5 mètres de long pour 5 mètres de diamètre extérieur et 90 centimètres de diamètre intérieur. Un véritable colosse. Mais il a aussi fallu qu'il soit refroidi à une température de -271 °C, température à laquelle l'hélium atteint un état physique particulier, dit « superfluide ».Ce n'est que dans ces conditions de température extrême que l'aimant délivre toutes ses capacités, car il n'oppose plus la moindre résistance au courant électrique qu'il transporte. C'est ce qu'on appelle un. Une fois refroidi, à - 271 °C, il a fallu injecter progressivement du courant électrique dans l'aimant, pour atteindre un champ magnétique de 11,7 Teslas.», précise le communiqué de presse du CEA.Le projet Iseult est le fruit d'uneinitiée en 2006, avec pour projet la construction de cet IRM hors-norme. Grâce à cet aimant surpuissant, les neuroscientifiques seront capables decomme jamais auparavant, avec des résolutions spatiales et temporelles inédites.L'exceptionnelle précision de ces images devrait permettre de mieux comprendre le fonctionnement de notre cerveau et d'étudier de plus près les maladies qui peuvent l'affecter.