Ils détruisent leur labo en créant un énorme champ de force magnétique

Un champ magnétique d'une force de 1200 teslas

Une explosion riche en apprentissages

Les chercheurs viennent de publier les résultats de leur expérience dans une revue scientifique , mais les faits se sont produits au mois d'avril dernier.Comme on peut le voir sur la vidéo d'à peine 10 secondes qui a récemment été dévoilée sur YouTube, les chercheurs japonais on peut être légèrement sous-estimé la capacité de leur instrument.Initialement programmé et conçu pour créer un champ magnétique de 700 teslas, l'instrument a finalement produit. Les chercheurs s'attendaient à ce qu'une explosion se produise, mais il n'avait pas imaginé qu'elle serait d'une telle ampleur.Pour atteindre ce record,(EMFC). Concrètement, ils ont couplé leur instrument à une série de puissants condensateurs générant une charge d'énergie de 3,2 mégajoules. Cela permet de comprimer le champ magnétique produit par l'appareil dans une toute petite zone et à très haute vitesse. Résultat : le champ magnétique ne pouvant pas rester comprimé longtemps, il rebondit et génère une explosion comme celle que l'on peut observer dans la vidéo - et qui a littéralement fait sauter les portes de l'instrument.L'équipe sous la direction de Shojiro Takeyama ne compte pas s'arrêter en si bonne voie.. L'intérêt de ce genre de recherche réside dans les possibilités que permet l'étude de champs magnétiques puissants, notamment dans le domaine de la. Cette alternative à la fission serait en mesure de produire d'énormes quantités d'énergie grâce au même procédé que celui à l'œuvre dans le soleil !, a expliqué Takeyama.