Des muscles artificiels capables de soulever 1000 fois leur poids à destination des prothèses

© Mehmet Kanik and Sirma Orguc, Massachusetts Institute of Technology

Un principe commun aux trois équipes pour développer le muscle artificiel

Les chercheurs espèrent voir le système de ce muscle artificiel utilisé pour d'autres choses

Source : New Scientist

Leur objectif final est que les fibres utilisées dans leurs recherches interviennent dans la fabrication de membres prothétiques, de robots, d'exosquelettes ou encore dans la confection de vêtements Les trois équipes ont mené leurs travaux avec un principe identique : une substance enroulée peut s'étirer comme un muscle.L'équipe de l'Université du Texas est donc partie de cette base avant de comprendre que n'importe quel matériau, du type fil à coudre par exemple, peut créer une structure similaire à un muscle supportant bien plus de poids que led'un humain. L'équipe universitaire a mis au point ce faux muscle en fibre, en utilisant des matériaux peu coûteux, par exemple le bambou ou la soie.L'équipe de l'université de Bordeaux a, quant à elle, fait l'usage depour la création des fibres nécessaires au muscle artificiel.Pour sa part, l'équipe sous la direction de Mehmet Kanik a développé un matériau qui s'enroule automatiquement. Elle a ensuite testé ces fibres sur un biceps artificiel miniature.Selon les chercheurs, le simple fait de tordre un matériau créant une structure ressemblant à un muscle peut être utilisé pourconcordant avec les conditions météorologiques.Ainsi, un textile tricoté avec des fibres peut réagir à l'humidité, en devenant plus poreux, et ferait varier son isolation.De la même façon, tous espèrent que ces fibres développées pourront être utilisées dans la, mais également lors de la fabrication d'exosquelette.