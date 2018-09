De Wallace et Gromit à la réalité : le pantalon à muscles artificiels

Un projet en test afin de le rendre plus ergonomique pour le grand public

Quand la réalité dépasse la fiction. C'est clairement ce qui vient à l'esprit quand on évoque les travaux de l'équipe de recherche de l'Université de Bristol. Les scientifiques se sont inspirés du court métrage d'animation « Un mauvais pantalon? des studios Aardman. Dans le film, Wallace offre à Gromit sa nouvelle invention : un pantalon électrique.Ce qui n'était qu'une idée loufoque des créateurs du studio est désormais un projet concret, nommé « Les vrais pantalons » en hommage au célèbre duo du cinéma d'animation anglais. Le projet a été présenté au British Science Festival.Le projet est destiné aux personnes handicapées afin de leur permettre de retrouver de la mobilité dans leur vie quotidienne. Jonathan Rossiter, le scientifique dirigeant les équipes de recherche, y voit également des usages dans le domaine du travail. Cette combinaison équipée de muscles légers qui épousent les muscles des jambes humaines permettra notamment aux ouvriers d'être assistés dans les tâches les plus contraignantes, comme dans le bâtiment.« Nous ne voulons certainement pas que les gens soient oisifs. Nous voulons arriver à un juste milieu entre assistance et un dispositif de rééducation. Avec une population de plus en plus âgée, nous voulons être aptes à prolonger la mobilité des personnes le plus longtemps possible », a expliqué M.Rossiter à propos de sa combinaison.Ce prototype de pantalon est actuellement en phase de tests afin d'améliorer son ergonomie et le rendre plus simple à porter et à retirer. Un bouton a été ajouté dans ce sens afin de le faire tomber des jambes de l'utilisateur d'une seule pression.