Des chercheurs découvrent des modifications génétiques graves créées par la consommation d’huile de soja

Cette même équipe de scientifiques a reconduit de nouveaux tests, toujours sur des souris, et a obtenu des résultats encore plus préoccupants. Ils ont constaté des effets prononcés de l'huile sur l'hypothalamus, une petite région située au cœur du cerveau où se déroulent plusieurs processus critiques. « L'hypothalamus régule le poids corporel par le biais du métabolisme, maintient la température corporelle, est essentiel pour la reproduction et la croissance physique ainsi que pour la réponse au stress », précise Margarita Curras-Collazo, professeur agrégé de neurosciences à l'université de Californie et auteur principal de l'étude.