Première mise à jour pour le Galaxy S20 Ultra, avec des améliorations pour l'appareil photo

Dans le secteur du jeu vidéo, nous avons désormais droit au traditionnel «», une mise à jour souvent conséquente, disponible dès le lancement du titre pour y apporter des améliorations qui n'ont pas pu être ajoutées à temps. Avec les mises à jour « OTA », les smartphones empruntent désormais le même chemin : ici, c'est le Galaxy S20 Ultra qui reçoit une update avant même le début de sa commercialisation.Cette nouvelle version du firmware (G988NKSU1ATBR) intègre les patchs de sécurité Android de mars 2020. Elle a déjà commencé à être déployée en Corée du Sud et devrait l'être prochainement dans les autres régions du monde. Peu après le S20 Ultra, on s'attend à ce que les S20+ et S20 soient aussi concernés par la mise à jour.Celle-ci procure des améliorations système et des correctifs. L'appareil photo a bénéficié de retouches, notamment au niveau de l'autofocus. Ce dernier avait été critiqué par certains testeurs et Samsung a su réagir rapidement pour répondre aux premiers retours.Le leaker Ice Universe, réputé pour ses fuites sur les smartphones Samsung pas encore annoncés, faisait partie du contingent de spécialistes qui s'étaient plaint des défauts d'autofocus des appareils photo des Galaxy S20. Dans une publication Weibo, l'équivalent de Twitter en Chine, il clame que les premiers feedbacks d'utilisateurs ayant reçu la mise à jour sont tous très positifs et que l'autofocus a été grandement amélioré.Rappelons que Samsung a officiellement présenté ses Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra le 11 février 2020 lors d'un événement Unpacked, au cours duquel a également été présenté le Galaxy Z Flip . Les nouveauxdu constructeur coréen seront commercialisés en France à partir du 6 mars 2020. La mise à jour dont on parle dans cet article devrait être rendue disponible sur notre territoire à cette date ou antérieurement.