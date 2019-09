IFA 2019 : Puma lance sa montre connectée dédiée au sport

© Puma

Fonctions spécifiques et léger manque de puissance

Une montre « conçue pour les joggers connectés »

Source : Android Authority

Conçue par, cette montre connectée s'adresse donc principalement aux sportifs, voireet sera disponible aux États-Unis pour 275 dollars, dès le mois de novembre, avant une arrivée en Europe.La simplement nommée «» fonctionne avec le système d'exploitation Google Wear OS et unCette petite machine est également équipée d'unpermettant d'enregistrer ses activités sportives, d'unet d'unNéanmoins, elle ne possède quepour la musique. C'est peu, notamment en comparaison de précédentes montres connectées de la marque Fossil comme la Gen 5 Smartwatch, moins chère et possédant un 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. Côté batterie la marque prometet un chargement à 80 % en 50 minutes.Cette première montre connectée de Puma se veut «». Elle répond d'sur le côté, arborant le logo Puma et destiné à servir d'alternative à l'écran tactile. Le boîtier est en aluminium et le bracelet en plastique souple, disponible en trois coloris : noir, blanc et jaune. Laest équipée d'un écran tactile de trois centimètres de diamètre,Elle sera disponible aux Etats-Unis dès le mois de novembre pour 275 dollars.Depuis plusieurs années, Puma cherche à trouver, comme le montre, notamment, le développement de des chaussures « Fi » dont les lacets se font seuls et qui s'adaptent aux pieds du porteur. Cette nouvelle smartwatch s'inscrit donc dans la lancée de Puma sur le secteur de la tech' sportive.