CES 2020 : Cat annonce son nouveau smartphone durci, Android 10 et grosse batterie au programme

© CAT

Lire aussi :

Smartphone : le comparatif des meilleurs modèles en 2020

Un téléphone complet, toujours aussi solide

Lire aussi :

Quel smartphone choisir à moins de 200 euros ?

La marque CAT produit depuis plus de dix ans des machines et des équipements robustes, dont des smartphones . Résistance, durabilité et longévité sont les maîtres mots de cette gamme.Comme il est coutume avec les smartphones produits par CAT, l'élément central est la robustesse du terminal. L'écran de 5,5 pouces, qui affiche une résolution de 720p, est protégé par le verre DragonTrail Pro Glass. En plus de lui offrir une résistance aux chocs, cela permet d'utiliser ce Cat S32 avec des doigts mouillés ou avec des gants.Afin de prouver à quel point son nouveau téléphone est robuste, la marque lui a fait subir un test de spécification militaire MIL SPEC810G : le S32 se montre ainsi capable de résister à des chutes de plus d'1,80 mètre, y compris sur des surfaces très rigides comme l'acier. Il résiste également au froid intense, et à la chaleur extrême.En outre, la batterie est l'ultime élément prépondérant de ce nouveau téléphone, puisque CAT a décidé de miser sur un modèle 4 200 mAh, garantissant au moins deux jours entier d'autonomie. Le tout profitera d'Android 10.Enfin, notez que le Cat S32 comprend des caractéristiques techniques plus classiques, comme un appareil photo 13 mégapixels à l'arrière et cinq mégapixels à l'avant. Le Cat S32 est disponible à partir de 299 €.