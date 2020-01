CES 2020 : interconnecter votre Renault et les objets connectés de votre maison, c'est bientôt possible

Easy Link, obligatoire

» : le responsable des Partenariats, Services et Véhicules connectés du groupe Renault, en la personne de Jean-François Labal, a une visière claire et précise. C'est pourquoi le constructeur français s'est rapproché d'Otodo, entreprise créée en 2016 par d'anciens dirigeants du monde des télécoms pour imaginer puis développer une solution capable de connecter votre véhicule et les objets connectés de votre domicile.Un projet qui devient réalité en ce début d'année 2020 : le duo a en effet présenté les tenants et les aboutissants de leur collaboration au travers d'un communiqué de presse officiel publié dans le cadre du Consumer Electronics Show (CES) 2020. Sachez tout d'abord que seuls les propriétaires d'un véhicule Renault équipé du système multimédia Easy Link en profiteront. Les dernières ZOE Clio et Captur en font partie.Concrètement, comment ce nouvel écosystème fonctionne-t-il ? Les utilisateurs pourront contrôler certaines fonctionnalités du véhicule depuis leur domicile, via un smartphone ou une enceinte connectée, en partageant un itinéraire, à titre d'exemple. Mais surtout, l'usager sera capable de «» de sa voiture.», peut-on lire.Exemple de scénario : « Leaving Home », qui éteint les lumières, abaisse les volets ou active le mode économie d'énergie du thermostat. «».Toujours d'après Jean-François Labal, «». Le système bénéficiera ainsi d'un déploiement dans le courant de l'année 2020.