CES 2020 : deux casques basse latence, abordables et ANC chez Sennheiser

Du classique pas si basique

Avec ou sans ANC, application à l'appui

Source : Communiqué de presse

De quoi disposer de suffisamment de qualités techniques et sonores sans atteindre les tarifs de modèles comme le Momentum 3 Construits sur un socle de design commun, pivotables et pliables, les Sennheiser HD 350BT et 450BT sont des casques circum-auriculaires dotés d'une puce Bluetooth 5.0. En plus du support des classiques codec AAC et AptX, les deux modèles intègrent le plus rare AptX Low Latency. Peu répandu, il permet de largement réduire la latence par rapport aux autres codecs, autour des 40 ms, ce qui est suffisant pour ne plus constater de désynchronisation (sauf quelques usages particuliers).Bénéficiant d'un port USB-C, les deux casques promettent une autonomie en Bluetooth seul (sans ANC) de 30 heures, ce qui constitue un bon chiffre, sans être un record en la matière.Sennheiser ne précise pas leur poids, ni ne développe de petit laïus sur la partie sonore, mais on peut supposer que ces casques baignent dans les mêmes eaux que leur prédécesseurs : un poids un peu en-dessous de 250 g et des transducteurs de 40 mm. Côté son, ils devraient conserver ce qui faisait la force des modèles 4.40 et 4.50, à savoir un équilibre sonore certain.La seule réelle différence (de taille) entre le HD 350BT et le HD 450BT est l'isolation active dont bénéficie le second. Satisfaisante même si très perfectible sur les anciennes gammes, nous pouvons nous attendre ici à quelques progrès, sans espérer atteindre - ou tout du moins dépasser - ce qui existe avec le Momentum 3 ou le PXC550 II, deux modèles supposément bien plus haut de gamme.Un peu évasif sur les contrôles, Sennheiser se contente de parler de «». Les deux casques disposent d'un petit bouton dédié à l'appel aux assistants vocaux.Pour rester dans l'écosystème Sennheiser, les HD 350BT et HD 450BT seront tous les deux compatibles avec l'application smartphone Sennheiser Smart Control. En plus d'un égaliseur sonore (assez particulier), l'application dispose d'un mode «» optimisant l'intelligibilité des contenus vocaux.Le HD 350BT sera disponible mi-janvier pour un tarif de 99 euros, le HD 450BT le suivra à la mi-février pour un prix de 179 euros. L'un et l'autre seront disponibles en noir, ou en blanc.