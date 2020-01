CES 2020 : Intras Sennheiser Bluetooth AptX LL et multipoints pour moins de 100€

Lire aussi :

Du son sans attendre

Le CX350BT intègre un 4ème bouton sur sa télécommande

Le bouton qui valait de l'or ?

Modèle CX150BT, seulement trois boutons

Issus d'une assez ancienne gamme de filaires, ces modèles à la technologie éprouvée ne manquent pas d'argument. Modèles de type tour de cou , les CX 150 BT et CX 350BT n'ont à première vue rien de spécial. Sans trop approfondir, la marque indique que les deux modèles intègrent les codecs AptX et AptX low Latency. Ce dernier permettra ainsi de conserver une latence minimale voire indétectable en le connectant sur un émetteur compatible. Codec déjà peu courant sur les casques, il est particulièrement rare sur les intras.Malgré leur prix, les deux modèles sont tous les deux multipoints, leur permettant d'être connectés en profil audio sur deux appareils en simultané. Cette fonction permet de ne pas avoir à se déconnecter de l'un pour entendre le flux de l'autre.Les deux produits étant construits sur la même approche, leur autonomie sera équivalente, portée à 10 heures maximum, soit une durée assez classique pour des intras Bluetooth format tour de cou.La petit différence entre les deux modèles vient de la présence, sur le CX350BT, d'un bouton d'appel aux assistants vocaux, lequel servira aussi au déclenchement d'autres fonctions intelligentes (reste à savoir lesquelles).Pour le reste, l'un et l'autre disposent d'une navigation à trois boutons : deux pour le volume et le dernier pour passer les pistes et mettre en pause/lecture. De même, tous les deux sont livrés avec un jeu de quatre tailles d'embouts pour être en phase avec toutes les morphologies.Galaxie Sennheiser oblige, les deux produits seront compatibles avec l'application Smart Control de la marque, tant pour jouer sur l'égalisation sonore et déclencher le mode podcast (mise en avant des voix) que pour mettre à jour les firmwares.Sennheiser étant tout aussi évasif quant à la partie sonore, nous n'avons aucun détail à ce sujet.Les Sennheiser CX 150BT sont déjà disponibles pour 69 euros. Les CX 350BT, eux, verront le jour en février 2020 pour 99 euros. Un petit bouton qui se paye finalement au prix fort, à moins que la marque n'ait dissimulé d'autres différences au niveau du son. Les deux modèles seront disponibles en noir ou en blanc.