CES 2020 : Y-Brush, la brosse à dents "10 secondes" française se montre à Las Vegas

Une petite révolution pour l'hygiène dentaire

Pour toute la famille

Après trois longues années de développement et une campagne réussie sur Kickstarter (plus de 150 000 € collectés), la brosse à dents Y-Brush va enfin pouvoir faire le bonheur de ses acquéreurs puisque FasTeesh vient de commencer les livraisons, en amont du CES 2020 où elle sera présentée.Développée avec l'aide de dentistes, ce dispositif promet de réinventer totalement la manière dont on se brosse les dents, à commencer par la durée du brossage, réduite à seulement 10 secondes ici, ainsi que son efficacité. En réalité, l'Y-Brush passe quatre fois plus de temps sur chacune de nos 32 dents que nous le faisons habituellement avec un brossage classique, qu'il soit manuel ou électrique.Se positionnant 5 secondes sur la mâchoire du haut, puis 5 secondes sur celle du bas, l'Y-Brush nettoie l'intégralité des dents et de leurs 96 facettes durant ce laps de temps, tandis qu'un brossage classique de deux minutes équivaut à 1,25 seconde par facettes. Le calcul est simple et montre que ce temps de brossage réduit cache finalement une bien meilleure efficacité.Une efficacité renforcée grâce à la méthode de Bass, un mouvement technique recommandé par les dentistes pour le brossage, que reproduit l'Y-Brush à l'aide de vibrations soniques (par ultrasons).Dotée d'un design souple et de poils en nylon, l'Y-Brush s'adapte à toutes les mâchoires et est aussi facilement nettoyable puisqu'il suffit de la passer sous l'eau. Son manche propose trois modes de vibrations et son autonomie vous permettra de l'utiliser durant un mois, à raison de deux brossages par jour. L'Y-Brush est accompagnée d'une station de recharge par induction, pratique et sans-fil !Deux tailles de brosses sont actuellement disponibles, pour les enfants de 4 à 12 ans, puis une taille adulte, à partir de 12 ans. L'ensemble est facturé 109 €, somme à laquelle il faudra rajouter 20 € pour une brosse supplémentaire, et 25 € pour une brosse de remplacement que FasTeesh recommande de changer tous les six mois. Le pack « Solo » renferme un manche, une brosse, une station de charge et un applicateur de dentifrice.