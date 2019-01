CES 2019 - House of Marley présente une platine vinyle durable compatible Bluetooth 5.0

Les platines vinyles se mettent au Bluetooth



La platine Stir It Up de House of Marley se dote du Bluetooth 5.0. © House of Marley

Via : Digital Trends

Conçue à partir de matériaux éco-responsables et durables, la platine vinyledese dote d'une compatibilité Bluetooth 5.0.Jusqu'à présent, seules quelques références sur le marché osaient la cohabitation entre l'analogique et le numérique - Audio Technica en tête. Mais cette édition du CES a vu deux acteurs du marché emboîter le pas avec Sony et désormais House of Marley.Conçue à partir de bambou cultivé durablement et d'aluminium recyclé, la platine Bluetooth de House of Marley, d'une prise jack 3,5 mm sur sa face avant ainsi qu'un port USB pour celles et ceux désirant numériser leurs précieux vinyles.La platine est bien entendu capable de lire les 33 comme les 45 tours. Le bras de la platine est en outre doté d'une fonctionnalité lui permettant de se repositionner sur son socle une fois la lecture d'un disque fini.. Elle s'affiche alors une cinquantaine d'euros plus cher que son aînée pour cette connectivité supplémentaire.