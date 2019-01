CES 2019 - Alphacool annonce des kits de watercooling tout-en-un modulables

Eisbaer Extreme : un kit de watercooling AIO à 249,95€

Ce nouveau kit de refroidissement liquide () tout-en-un se décompose en trois parties qui sont autant de nouveaux produits pour le constructeur : le, leet leCompatible avec tous les sockets AMD et Intel du moment, l'Eisbaer Extreme est un kit composé du waterblock maison d'Alphacool : le Eisblock XPX.S'adjoint à celui-ci un radiateur 280 millimètres de chez NexXxos : un modèle en cuivre qui sera placé dans le boîtier de la pompe. Aussi le refroidissement du radiateur sera assurée par un duo deLe tout, disposé dans un châssis d'aluminium aux dimensions plutôt contenues : 385,5 x 156 x 64 mm, ce qui le rend particulièrement adapté aux petites installations., plus abordable et qui - en étant dépossédé de son bloc de refroidissement du processeur - se destine à celles et ceux désirant s'adonner à du watercooling custom.. L'Eisbaer Extreme Core s'affiche quant à lui à 184,95€, et l'Eisblock XPX Pro à 89,95€.