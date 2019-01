CES 2019 - Le Li-Fi est enfin prêt et sera bientôt dans vos chaumières (ou pas)

Des débits théoriques jusque 224 Gb/s



L'émetteur Li-Fi se charge de diffuser l'accès au réseau via une lumière imperceptible. © Oledcomm



Le récepteur USB permet d'avoir accès au réseau si l'on se trouve sous la lumière émise par l'émetteur Li-Fi. © Oledcomm

Via : CNet

Restreindre l'accès Internet à une pièce, à certains utilisateurs ou tout simplement s'assurer que personne d'autre que vous n'aura accès à votre réseau sera bientôt possible grâce auque s'apprête à commercialiser la start-up française.2019, année de la 5G ? Pas seulement, puisque le Li-Fi pourrait bien faire une entrée remarquée (ou pas) dans le foyer des utilisateurs soucieux de la façon avec laquelle ils accèdent à Internet. Pour rappel, leest une technologie qui permet d'accéder à Internet grâce à un faisceau lumineux imperceptible. Celui-ci n'émettant aucune onde, ne consommant pratiquement aucune ressource et ne traversant pas les murs, il en devient cumulativement la façon la plus saine, écologique et sécuritaire d'accéder à un réseau fermé ; ce qui le rend déjà très populaire auprès des entreprises depuis plus d'un an et demi. En laboratoire, desAussi Oledcomm ambitionne de faire rentrer cette technologie de pointe (bien qu'un brin fastidieuse à mettre en place) dans votre maisonnée. Grâce à LiFiMax, la start-up fait entrer le Li-Fi chez vous à l'aide de deux boîtiers. Le premier - l'émetteur - est à fixer dans votre plafond et à relier à votre box via une prise RJ-45.Le second est un dongle USB qui se chargera de capter les rayons lumineux de l'émetteur et ainsi d'accorder l'accès au réseau à la personne qui l'utilise. Le LiFiMax permet de couvrir une surface allant jusqu'à 92 mètres carrés et jusqu'à 16 dongles distincts.