CES 2019 - Corsair dévoile trois stations de travail compactes et performantes

Corsair One i160 et i140 : le suffixe « Pro » disparaît, les performances restent

Sans surprise, l'appareil le plus délirant de cette gamme est aussi le plus coûteux. Le One Pro i180, véritable fer de lance de l'équipementier américain sur cette lignée One, profite d'une configuration costaude axée sur un Core i9-9920X, une RTX 2080 Ti, 32 Go de DDR4 en Quad-Channel, 960 Go de SSD (au format M.2) et 2 To de HDD. Conçu en partenariat avec Intel, ce modèle est capable de prendre en charge jusqu'à 4 moniteurs 4K en simultanée. Sans surprise, il se montre également très à l'aise en VR et embarque un système de watercooling permettant de refroidir à la fois l'imposant processeur de la firme de Santa-Clara et le GPU signé Nvidia.Aux côtés de ce mastodonte de compacité (le tout tient dans un châssis de 12 litres seulement, précise le constructeur dans son communiqué ), s'avancent les One i160 et i140. Comme le suggère l'absence de suffixe « Pro », ces deux modèles sont (un peu) moins bien pourvus d'un point de vue technique.Le One i160 se « contente » ainsi d'un Core i9-9900K plus modeste que le i9-9920X intégré au One Pro i180, mais reste équipé d'une RTX 2080 Ti ; tandis que son petit frère le One i140 embarque un Core i7-9700K couplé à une RTX 2080. Ces deux références peuvent cependant se prévaloir l'une comme l'autre de 32 Go de mémoire vive, 480 Go de SSD (M.2), 2 To de disque dur et - là encore - d'un système de watercooling prenant en charge conjointement le CPU et le GPU.Sur le marché, les trois nouvelles machines de Corsair se retrouveront en concurrence plus ou moins directe de la nouvelle gamme des Mini PC Pro Art d'Asus. Annoncées en amont du CES, ces nouvelles versions des stations de travail du fabricant taïwanais profitent de spécificités similaires, mais misent pour leur part sur des Nvidia Quadro (puces professionnelles) en matière de GPU.