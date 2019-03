La réalité augmentée aide les handicapés moteurs à voir à travers les yeux d'un robot

Assister ses utilisateurs tout en leur donnant plus de pouvoir

Voyager et interagir à travers les yeux de son robot

Se mettre dans la peau d'un robot pour effectuer des tâches du quotidien, c'est l'ambition du système de contrôle en réalité augmentée développé par une équipe de recherche de l'Université de Technologie de Géorgie . Leur recherche pourrait permettre à des personnes handicapées motrices et novices en matière de technologie d'avoir recours à des robots pour les assister dans tâches de la vie courante.L'étude parue sur la plateforme PLOS ONE est bien plus pratique que théorique, et s'est décomposée en deux expériences. Premièrement, en mettant à disposition un robot mobile baptiséà une dizaine de testeurs handicapés moteurs. Et les résultats ont été probants : 80 % des participants ont été capables de manipuler à distance le robot pour attraper une bouteille d'eau et la porter à la bouche d'un mannequin.Dans un deuxième temps, lea été équipé de l'interface en réalité augmentée. L'expérience a montré que les participants ont pu non seulement utiliser le robot pour des tâches quotidiennes, mais aussi « combiner » les mouvements du PR2 pour faire deux choses à la fois, comme «».», explique Phillip Grice, l'un des premiers chercheurs ayant travaillé sur ce projet.Ces résultants épatants sont avant permis par une interface capable de «», comme le déclare Evans, l'un des participants. L'interface «» et permet ainsi à une personne handicapée de se balader dans sa maison à travers les yeux de son robot tout en contrôlant sa tête et ses bras.Si ce système paraît aussi brillant qu'encourageant, reste que le prix et la taille du PR2 doivent être encore réduits pour que le produit soit démocratisé. Mais les résultats de cette recherche pourraient déjà être exploités aujourd'hui pour certains patients.