Qualcomm lance une plateforme dédiée au développement de projets robotiques

Qualcomm s'attaque à la robotique

Une plateforme ultra flexible

Bien que jusque-là quelques sociétés commeetont pris en charge les puces depour certains de leurs projets robotiques, l'entreprise américaine restait assez discrète sur ce secteur. Mais demain sera sans doute un autre jour pour Qualcomm.L'entreprise de San Diego vient en effet d'annoncer le lancement de la plateforme, développée et optimisée spécialement pour les fabricants et développeurs dans le but de «».Basée sur le SoC SnapDragon 845, le kit de développement DragonBoard 845c composant la plateforme RB3 comprend un ensemble d'outils matériels et logiciels conçu pour développer de futurs robots, drones et autres automates. Ses fonctionnalités sont donc larges et outre les connectivités Wi-Fi et 4G LTE - Qualcomm a déjà fait entendre qu'une version 5G arriverait plus tard dans l'année - la plateforme RB3 se veut très flexible.Prenant en charge Linux, Robot Operating System (ROS), mais aussi et entre autres le kit de développement logiciel (SDK) Neural Processing de Qualcomm, l'AWS RoboMaker d'Amazon, mais aussi Ubuntu dans un avenir proche, RB3 propose aussi un support pour capteurs et microphones, une unité de traitement sécurisée (SPU), ainsi que de nombreux éléments optionnels.Dev Singh, responsable de la robotique autonome, des drones et des machines intelligentes chez Qualcomm explique : «».