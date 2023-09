Roblox débarque sur PlayStation 4 et 5

Jusqu'à présent, Roblox n'était disponible que sur Xbox, PC et mobile. Bien que très populaire auprès des enfants du monde entier, nous apprenions qu'en 2020, deux tiers des enfants américains âgés de 9 à 12 ans jouaient à Roblox. D'après les résultats d'une étude menée par Statista auprès de 400 000 enfants, nous savons également que Roblox est plus populaire que Minecraft au Royaume-Uni. Cet attrait pour la plateforme peut notamment s'expliquer par les libertés offertes aux enfants en matière de création. Désormais, les plus jeunes disposant d'une console PlayStation vont, eux aussi, pouvoir se joindre à la fête.