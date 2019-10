Ce que l'on sait de la grosse panne en cours chez plusieurs opérateurs virtuels

Une panne géante qui prive de téléphone près de deux millions d'abonnés



Bonjour, certains de nos clients téléphonie mobile peuvent rencontrer des difficultés pour accéder au réseau mobile. Nos équipes techniques sont mobilisées pour résoudre cette anomalie dans les plus brefs délais. Toutes nos excuses pour la gêne occasionnée. — Crédit Mutuel (@CreditMutuel) October 28, 2019

Un équipement réseau au cœur du problème



Source : Le Parisien

Le groupe CIC - Crédit Mutuel possède de nombreux opérateurs virtuels, appelés également MVNO. NRJ Mobile, CIC Mobile, Crédit Mutuel Mobile, Auchan Télécom et CDiscount Mobile font partie des marques qu'il commercialise, totalisant 1,9 millions de clients sur le territoire français. Ces derniers utilisent le réseau des quatre opérateurs mobiles (Orange, SFR, Bouygues et Free mobile) avec qui le Crédit Mutuel a passé des accords commerciaux.Seulement, les abonnés ne peuvent plus profiter de leur abonnement depuis ce lundi 28 octobre. La panne s'est déclarée aux alentours de 15 heures et n'est aujourd'hui pas encore résolue totalement, certains clients se plaignant encore de problèmes d'envoi de SMS ou d'accès au réseau 4G.Selon le Crédit Mutuel, l'origine de la panne a été découverte et ses «». Ce tweet publié lundi en fin de journée, est le dernier du groupe qui ne désire plus communiquer pour le moment sur l'incident.Selon les informations du Parisien, le problème viendrait d'un dysfonctionnement de l'équipement HLR (Home Location Register). Celui-ci est normalement chargé d'orienter les abonnés des différents opérateurs virtuels vers le réseau mobile le plus proche. Sans cette infrastructure, impossible pour les smartphones d'accrocher le réseau ce qui explique la perte totale de services rencontrée par les clients du Crédit Mutuel.Ce type de problème est extrêmement rare et très complexe à résoudre, ce qui explique le temps pris par les équipes d'assistance du groupe pour remettre le réseau en marche.Les clients de ces différents opérateurs virtuels n'ont plus qu'à faire preuve de patience en attendant que la situation ne s'améliore définitivement pour l'ensemble du pays.