Des failles dans la 4G (et la 5G) permettraient l'interception d'appels et le traçage

Un piratage réalisable avec 200 dollars et un équipement radio de base

Des failles qui inquiètent avant l'arrivée de la 5G

Les réseauxetseraient-ils vulnérables au possible ? C'est en tout cas ce que semblent affirmer plusieurs chercheurs de la Purdue University et de la University of Iowa, deux établissements américains. Ces derniers ont découvertau sein des réseaux 4G et 5G. Ces coquilles problématiques permettraientL'un des co-auteurs du rapport, Syed Rafiul Hussain, indique à nos confrères de TechCrunch que «» moyennant 200 dollars et un équipement radio.La première attaque, nommée, exploite la faiblesse d'un protocole utilisé par les opérateurs pour notifier un mobile avant qu'un appel ou un message ne parvienne. Les chercheurs ont noté que plusieurs appels émis et annulés sur un court laps de temps pouvaientsans alerter l'appareil cible d'un appel entrant, qu'un pirate peut ensuite utiliser pour obtenir l'emplacement de sa victime.La seconde faille,, permet aux hackers ded'abonnés mobiles (IMSI) sur le réseau 4G. La dernière,, peut dépasser l'obstacle d'un numéro IMSI (qui permet à un réseau mobile d'identifier un utilisateur) sur les réseaux 4G et 5G, où les numéros sont pourtant cryptés.Selon les chercheurs américains, les principaux opérateurs US (Verizon, AT&T, Sprint et T-Mobile) ont été affectés par ToRPEDO. La GSMA, l'association qui représente plusieurs centaines d'opérateurs mobile dans le monde, a été prévenue en amont de la publication du document. Rien n'indique pour l'instant que ces failles ont été corrigées. Mais l'inquiétude est palpable à l'heure où la 5G pointe le bout de son nez etcomparée au réseau 4G.