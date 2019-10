WBA Industry Awards : Samsung fait partie des champions du Wi-Fi

Le Wi-Fi made in Samsung salué par les professionnels

Un Wi-Fi 6 plus rapide, qui tire moins sur la batterie du mobile

Le palmarès complet des WBA Industry Awards 2019 :



¤ Meilleur opérateur de réseau Wi-Fi : KT Corporation (opérateur télécoms sud-coréen).

¤ Meilleure technologie de réseau Wi-Fi : Deutsche Telekom AG (opérateur télécoms allemand) et Aptilo Networks (société suédoise qui propose des solutions de télécommunications).

¤ Meilleur réseau Wi-Fi domestique : SK Telecom (opérateur mobile sud-coréen).

¤ Meilleur réseau Wi-Fi d'entreprise : Panasonic Avionics Corporation (filiale japonaise de Panasonic qui fournit aux compagnies aériennes des solutions de divertissement et de communication)

¤ Meilleur Wi-Fi pour impact social : Cambium Networks (fournisseur américain de solutions large bande sans fil)

¤ Meilleure innovation Wi-Fi : Samsung Electronics et Broadcom

Source : WBA

Comme les stars de la pop, le Wi-Fi possède sa propre cérémonie de remise de prix annuelle. Les WBA Industry Awards 2019, organisés par l'association Wireless Broadband Alliance, se tenaient le 30 septembre à Francfort. L'événement, qui récompense les innovations et initiatives les plus marquantes de l'écosystème Wi-Fi, réunissait les principaux acteurs de l'industrie depuis sept ans. Cette année, six catégories étaient proposées, et Samsung est parvenue à l'illustrer dans l'une d'elles.À Francfort, Samsung a remporté le sixième et dernier prix des WBA Industry Awards en décrochant celui de la meilleure innovation Wi-Fi, grâce au Samsung Galaxy S10 . Ce sont le Wi-Fi intelligent et le Wi-Fi 6 de l'appareil qui ont été salués, permettant ainsi au Galaxy S10 de devenir le premier smartphone à être sacré dans cette nouvelle catégorie des WBA Industry Awards.Le Wi-Fi intelligent permet au smartphone de reconnaître dès qu'un utilisateur entre dans un espace où le connexion Wi-Fi risque de souffrir d'instabilité. Ainsi, il bascule de façon automatique sur le LTE (3G ou 4G) et vient augmenter la rapidité et la fiabilité du réseau, de façon à éviter à l'utilisateur une interruption du réseau. La fonctionnalité permet aussi d'avertir le mobinaute si le réseau est suspect, ce qui le protège des attaques extérieures.Le Wi-Fi 6 du Galaxy S10, lui, augmente la vitesse de téléchargement jusqu'à 20 % par rapport aux précédentes générations. Si l'utilisateur entre dans une zone saturée où le signal Wi-Fi est lent et instable, le Wi-Fi offre une connexion réseau quatre fois plus rapide qu'auparavant, en sollicitant moins, et c'est tout le paradoxe, la batterie du smartphone.