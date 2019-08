Le gouvernement US met la pression sur un câble sous-marin reliant Los Angeles à Hong Kong

Crédit Pacific Light Data Communication Ltd.

Des raisons de sécurité nationale

Crise politique contre enjeux économiques

Des problèmes concernant la sécurité interviennent alors que le câble, qui doit donner aux entreprises américaines un accès aux marchés asiatiques, est sur le point de s'achever.La construction duest soutenue par Google et Facebook . D'ailleurs,au fond de l'océan Pacifique : il ne reste plus qu'à poser le dernier segment, long detout de même, et devant prendre place dans le sud de la mer de Chine. À terme, le câble doitet des latences réduites. Le projet étant soutenu par ces deux géants, le câble installé doit aussi garantirL'ensemble du projet doit être terminé au début du dernier trimestre 2019. La société en charge de l'installation,, souhaite en effet commencer à proposer des services commerciaux avant la fin de l'année.Mais d'après le, le département de la Justice américain (le DOJ) ne l'entendrait pas de cette oreille. L'organisme a fait appel à un ensemble d'agences rassemblées sous le nom de, qui estime que l'installation du câble implique. Or, PLCD aura besoin de l'autorisation de Team Telecom pour achever le projet.Il peut sembler paradoxal que le gouvernement américain craigne pour la sécurité nationale alors que le câble doit assurer une plus grande sécurité des données de Google et de Facebook. Ces inquiétudes interviennent après, pointant notamment la main-mise du gouvernement chinois sur la région. Ainsi, la crise politique qui secoue Hong Kong depuis le début de l'été 2019 et le risque d'ingérence de la Chine sont probablement à l'origine des critiques deSi l'installation du câble est effectivement annulée, ce serait. Les enjeux sont conséquents. Le communiqué de PLDC résume les visées des géants mondiaux en Asie : «». Et PLDC d'ajouter : «».