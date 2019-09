Un ex-ingénieur de Valve lance un projet de jeu de société augmenté en Kickstarter

© Tilt Five

Un set complet pour jouer en réalité augmentée

Des partenariats avec de grands noms des jeux de plateau

Source : Engadget

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les jeux développés par Tilt Five, la nouvelle entreprise créée par Jeri Ellsworth, nous mettent l'eau à la bouche.Tilt Five est née sur les cendres de castAR , la précédente entreprise de Jeri Ellsworth et de ses collaborateurs.La start-up reprend la même idée que sa défunte grande sœur : la commercialisation d'un set de jeu complet regroupant des lunettes en réalité augmentée, un plateau de jeu vierge et une manette (qui ressemble plus à une sorte de baguette) permettant de réaliser des actions durant les jeux.Pour le moment, difficile de juger de la qualité du matériel proposé par Tilt Five. Les lunettes seront équipées de lentilles polarisées et de deux caméras avec des micro projecteurs HD. Ceux-ci renverront les images en 3D, chargées depuis un appareil mobile ou un ordinateur, sur le plateau de jeu réfléchissant.Les jeux eux-même seront d'ailleurs commercialisés par Tilt Five en même temps que les accessoires. L'entreprise en promet actuellement six, permettant à la fois de jouer en solo et en multijoueurs, mais d'autres devraient suivre. Tilt Five ne précise pas si des développeurs externes pourront commercialiser leurs propres jeux en parallèle.Plusieurs entreprises ont signé un partenariat avec Tilt Five pour, potentiellement, voir leurs jeux de plateau adaptés dans une version en réalité augmentée. C'est notamment le cas de Fantasy Grounds, qui réalise les versions numériques (jeux PC ou applications smartphones) de jeux commeouPour voir le jour, ce nouveau set up en réalité augmenté de Tilt Five a besoin de recevoir un financement participatif à hauteur de 400 000 dollars. Le package basique sera disponible au prix de 299 dollars aux Etats-Unis à partir de juin 2020.