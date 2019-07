Un salon de massage muni de réalité virtuelle va ouvrir à Los Angeles

Quand massage rime avec voyage

Une ouverture attendue

Source : Engadget

Les résidents de la Cité des Anges auront bientôt la possibilité de barboter à l'autre bout du monde tout en restant dans leur ville : unouvre ce vendredi 5 juillet à Los Angeles.L', le premier de son genre, offrira dix environnements virtuels différents pour se relaxer, avec sauna, bassin à carpes koï et cabine de ski équipée d'une cheminée. Le centre en question émettra également des senteurs liées à chaque environnement avec une brise fraîche.Le massage en question n'est pas virtuel, mais ce n'est pas pour autant qu'il proviendra d'un humain ! Ce sont desqui attendent les visiteurs de ce centre peu commun, qui affirme que ses fauteuils ne seront en aucun cas comparables à ceux que vous avez l'habitude d'essayer au centre commercial.Équipés d'un, les Angelinos pourront ainsi s'évader aux Caraïbes ou dans le lieu de leur choix et se relaxer le temps d'un instant.De manière assez appropriée, Esqapes est basé dans le bâtiment de la SAG-Aftra, QG de la- un syndicat représentant des acteurs du monde entier - dont les membres en connaissent un rayon sur les environnements lointains et autres réalités factices.Bien qu'Esqapes ne pourra pas être en mesure d'offrir aux curieux unsur une plage des Caraïbes, le tumulte de Los Angeles pourrait bien prendre une pause dans ce centre. Et, une pause, les résidents de la Cité des Anges semblent attendre ça depuis un moment !Quoi qu'il en soit, la technologie de la réalité virtuelle ne cesse de repousser les frontières, non seulement du réel, mais également des possibilités dans notre vie quotidienne , s'éloignant du gadget pour devenir un pilier de la technologie de demain.