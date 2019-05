Lenovo lance un casque de réalité augmentée, le ThinkReality A6

ThinkReality A6 : un champ de vision encore trop réduit

Prix et date de sortie : le mystère perdure

Déjà positionnée sur le créneau de la réalité augmentée avec un casque AR dédié à une expérience baptisée Star Wars™: Jedi Challenges, la marque Lenovo change de cap en dévoilant un nouveau dispositif cette fois-ci destiné au monde professionnel : le ThinkReality A6, présenté à l'occasion de la Lenovo Accelerate 2019, organisé à Orlando du 13 au 15 mai 2019.Présenté dans un communiqué de presse officiel , le ThinkReality A6 vise à concurrencer les Microsoft Hololens 2 et le Magic Leap One, en proposant des solutions immersives aux entreprises. Son objectif consistera à, peut-on lire.En d'autres termes, ce casque cherchera à optimiser les tâches de ses utilisateurs grâce à des projections 3D superposées au monde réel. D'une définition de 1080p par œil, et d'un FOV très modeste (, ou champ de vision) de 40 degrés, l'appareil s'équipe d'un puce Qualcomm Snapdragon 845 et d'un VPU fabriqué par Intel Movidius. Les deux derniers composants cités se logent quant à eux dans un boitier indépendant à porter autour du bras ou de la ceinture, de sorte à garder une certaine liberté pendant l'expérience.D'un poids de 380 grammes, le ThinkReality A6 se dote d'un système d'affichage par guide d'ondes, mais également d'un contrôleur 3DoF d'une autonomie de quatre heures. A ses côtés, une plateforme logicielle donnera l'opportunité aux compagnies de développer leurs propres applications AR, bien qu'elles puissent aussi utiliser celle de Microsoft. A l'heure actuelle, ni le prix, ni la date de sortie n'ont été communiqués par le constructeur asiatique.