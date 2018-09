Magic Leap One : Angry Birds en réalité augmentée dans votre salon

Les Angry Birds de retour en réalité augmentée

Rappelez-vous. En 2009, un certaindébarquait sur nos mobiles, un jeu mis au point par, avec un gameplay assez simple qui demandait alors aux joueurs de propulser des oiseaux dotés de diverses capacités pour éliminer une armada de cochons. Évidemment, le succès aidant, diverses déclinaisons ont été proposées (notamment avec Star Wars) et en 2015, Angry Birds affichait plus de 3 milliards de téléchargements, sans compter les produits dérivés, les jouets, la série télévisée ou encore le film.Même si, en 2018, la saga Angry Birds a perdu de sa superbe, les terribles oiseaux sont toujours de la partie et ont investi un nouveau terrain de jeu, à savoir le dispositif Magic Leap One . En effet, en partenariat avec Resolution Game, Rovio a mis au point une version AR () de son Angry Birds, baptisée FPS (pour First Person Slingshot). Le but reste le même, à savoir propulser un oiseau dans le décor, mais cette fois le jeu est en vue FPS d'une part, et avec des éléments 3D interactifs intégrés dans le monde réel.Selon The Verge , qui a pu tester le jeu, le résultat serait plutôt flatteur, avec une physique bien prise en compte, et des éléments qui prennent vie littéralement dans votre salon. Le journaliste annonce ainsi un jeu très intuitif, très fidèle à l'univers Angry Birds, et une expérience AR globalement très impressionnante faisait même oublier le champ de vision limité à 50°. Bien sûr, AR oblige, il est possible de se déplacer dans la pièce pour retenter un niveau sous une toute nouvelle perspective.Rappelons toutefois que la version Creator Edition des lunettes Magic Leap One a été proposée durant un mois seulement aux Etats-Unis, au tarif de 2 295 dollars. Autant dire que très (très) peu de personnes peuvent se targuer d'en être propriétaires... Reste à savoir maintenant quand cette version AR d'Angry Birds sera réellement disponible, même si les développeurs assurent un lancement calé pour la conférence Magic Leap prévue le 9 octobre prochain à Los Angeles.