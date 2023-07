Space Invaders a 45 ans et revient sur smartphone en réalité augmentée

Space Invaders: World Defence sera lancé sur un marché qui peine à percer son plafond de verre. De nombreuses applications ont été lancées par les éditeurs de jeux, et ils sont très peu nombreux à avoir maintenu le cap.

Niantic, qui a développé Pokémon GO en réutilisant son savoir-faire obtenu sur Ingress, a connu plusieurs revers et se repose énormément sur la licence Pokémon pour tenir le coup. Peridot n'a pas convaincu, et les jeux Harry Potter, Transformers et NBA ont fermé ou ne sont tout simplement jamais sortis, contraignant Niantic à licencier.

D'autres studios, comme CD Projekt RED et son The Witcher: Monster Slayer, ont tenté le coup sans forcément plus de succès. Le partenariat de Taito avec Google doit permettre d'éviter les écueils, mais seul l'avenir nous dira si ce pari était le bon pour Space Invaders. En tout cas, les ambitions sont là avec une partie du jeu utilisant les environnements autour de nous, et une autre se déroulant dans un monde numérique, dans lequel on entrera par des portails spéciaux.