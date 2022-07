Malgré un premier flop, Magic Leap va lancer un nouveau modèle de son casque AR en fin d'année

C'est le 30 septembre 2022 que le Magic Leap 2 arrivera au sein de plusieurs territoires, dont la France. Le principal intérêt de ce modèle se trouve du côté de son poids, revu à la baisse par rapport à son prédécesseur. On passe de 316 à 260 grammes. Les spécificités techniques stipulent la présence d'une caméra 4K et d'un écran avec une résolution de 1440 x 1760 pixels. 256 Go de stockage et un processeur AMD Zen 2 sont aussi de la partie.