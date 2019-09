Insolite : un Raspberry Pi 4 modifié pour prendre en charge des cartes PCIe

© Colin Riley via Tom's Hardware

Une carte graphique sur un Raspberry Pi ? La thèse est osée...

Si le projet est pour l'heure compromis, une partie du chemin est fait, apprend-on de Tom's Hardware. Aidé d'une modification, leditétait capable de prendre en charge des, et ce grâce à une technique découverte en juillet par le modder Tomasz Mloduchowski.L'intéressé pointait qu'en supprimant la puce USB de la carte, un accès à la connectique PCIe interne était possible sur l'appareil. Colin Riley, a repris ce principe pour installer sur son unité un riser PCIe. La modification ultérieure du Device Tree, toujours sur le Rasberry Pi, aura finalement permis de faire fonctionner un total de cinq bus PCIe.Dans un billet de blog publié la semaine dernière, Colin Riley fait part de ses expériences. Son Raspberry Pi a notamment été en mesure de détecter avec succès des accessoires USB, un contrôleur SATA et(Radeon HD 7990 et GTX 1060), raccordées via PCIe.Reste que si les accessoires USB ont été en mesure de fonctionner, le contrôleur SATA et les deux GPUs nécessiteraient, eux, des pilotes développés sur mesure pour Raspbian afin être supportés. Leur fonctionnement sur Raspberry Pi, tout comme leur pertinence sur un tel appareil, demeure toutefois sujette à question.Riley explique notamment que même si quelqu'un développait des pilotes adaptés,», a-t-il confié sur Twitter avant d'ajouter qu'il reviendrait à la charge «».Booster votre Raspberry Pi à l'aide d'un vieux GPU devra donc attendre encore un peu.