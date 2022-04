QNAP dévoile un nouveau NAS de salon silencieux et esthétique

De fait, QNAP insiste sur « le silence unique » de son produit qui se passe complètement de ventilateur à en croire le fabricant. Son NAS garde une belle capacité de stockage grâce aux 2 emplacements 2,5 / 3,5 pouces SATA 6 Gbps. Il dispose de 8 Go de mémoire vive (non extensible) et de 2 ports 2,5 GbE en plus des 2 HDMI et des 2 USB-A 3.2 Gen 2.