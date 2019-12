Un Ryzen Threadripper 3970X overclocké passe le cap 5.75 GHz

© TechPowerUp / CPU-Z

Une fréquence augmentée de 55 % sur la dernière puce HEDT d'AMD

Source : TechPowerUp

Et c'est ce qu'est parvenu à faire un certain TSAIK sur l' AMD Ryzen Threadripper 3970X , cadencé normalement à 3,70 GHz. Pour y parvenir, l'intéressé est passé à un coefficient multiplicateur de 58,0 X (en partant d'une fréquence de base de 99,12 MHz), tout en appliquant un tension de 1,1 Volt.Avec ces réglages, TSAIK a augmenté purement et simplement de 55 % la fréquence du dernier processeur HEDT d'AMD pour atteindre le cap des 5,752 GHz. La chose n'est pas précisée par, mais cette fréquence n'était appliquée que sur un seul core (trois autres cores étaient cadencés à 2,556 GHz et le reste à seulement 2,182 GHz). La performance reste cependant notable.Validé sur la base de données de CPU-Z , l'overclocking a été réalisé sur une carte mère MSI Creator TRX40 équipée de 16 Go RAM en 2 133 MHz. La puce d'AMD était pour sa part refroidie, et sans surprise, à l'azote liquide.