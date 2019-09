Trois nouveaux chipsets pour HEDT en préparation chez AMD : TRX40, TRX80 et WRX80

TRX80 et WRX80 : les chipsets HEDT « haut de gamme » et professionnels d'AMD ?

AMD 2019 Premium Chipset

Model Number: Superset, X570, TRX40, WRX80, TRX80

AMD Threadripper 3XXX : une génération très attendue

D'après, le chipsetserait le moins bien équipé (et probablement le plus abordable) et ferait notamment l'impasse sur l'interface DDR4 à huit canaux offerte par la future lignée de puces. Ses fonctionnalités pourraient par ailleurs le rapprocher de l'actuelle plateforme X570, dédiée aux puces Ryzen « classiques », et le destiner au monde du gaming.Si l'on ignore encore quelles sont les différences entre les chipsetset, il semble que ces derniers soient en revanche prévus pour exploiter à leur plein potentiel les nouveautés promises par les futures pucescroit en outre savoir que le chipset WRX80 se destinerait avant tout àdes cartes-mères fabriquées par des marques comme TYAN (spécialisée notamment dans les serveurs).Il apparaît enfin qu'ASUS a déjà ses propres cartes mères basées sur le TRX40 : les TRX40-Pro et ROG Strix TRX40-E Gaming. Ces deux modèles seraient presque prêts au lancement.Dérivées de l'architecture ROME (utilisée pour les derniers processeurs AMD EPYC, destinés aux serveurs), lesdoivent arriver sur le marché en fin d'année 2019 ou début d'année 2020... Certainement en fonction de ce qui posera le plus de problème à Intel. Ces processeurs doivent notamment arborer jusqu'àAvec ces puces, et probablement plus encore qu'avec la seconde génération de Ryzen Threadripper, AMD chercherait à, avant tout dédiés au gaming,pour serveur. Une approche qui transparaît au travers du lancement de trois chipset distincts : un premier pensé pour les joueurs, les deux autres orientés vers le marché professionnel.