BlackBerry rachète Cylance, spécialisée dans les dispositifs de sécurité basés sur l’IA

Des applications dans les domaines de l'IoT et des véhicules autonomes

Un rachat chiffré à hauteur de 1,4 milliard de dollars

Comme le rappelle AnandTech , Cylance est notamment à l'origine d'une technologie sophistiquée mêlant Machine Learning et intelligence artificielle pour prédire, détecter et prévenir de menaces connues... ou inconnues. Une technologie dont BlackBerry pourrait très vite faire bon usage.De manière concrète, le géant canadien pourrait exploiter ces algorithmes pour renforcer la protection de ses plateformes QNX et Spark, employées notamment dans les domaines des véhicules autonomes et de l'internet des objets.En effet, l'outil mis au point par Cylance semble particulièrement adapté pour prédire quels types de failles ou de vulnérabilités pourraient apparaître sur des appareils et dispositifs connectés dont le développement reste finalement récent. Les algorithmes de Cylance combleraient ainsi, tout du moins en partie, le manque de recul des chercheurs en sécurité face à ces technologies émergentes.Pour racheter Cylance et ses technologies, BlackBerry a dû consentir à allonger les billets. On apprend que la transaction s'est chiffrée à hauteur de 1,4 milliard de dollars. Une somme substantielle pour une compagnie fondée en 2015 par d'anciens d'Intel et de McAfee. Stuart McClure, fondateur de Cylance, restera à son pose de président de ce qui prendra désormais le nom de. La société devrait, d'après AnandTech, opérer en tant qu'unité indépendante au sein de BlackBerry Ltd.Cylance s'ajoute à la liste désormais conséquente des sociétés rachetées par BlackBerry en vue d'étoffer son catalogue de technologies liées au large secteur de la sécurité numérique. En 2014, la firme avait ainsi procédé à l'acquisition de Secusmart GmbH, spécialisée pour sa part dans les enregistrements haute sécurité, les protections anti-écoutes et le chiffrement de données à la volée.